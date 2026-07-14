L'Atalanta spinge forte per Alajbegovic. Romano: "Il Bayer Leverkusen si aspetta che possano arrivare sul bosniaco anche altre squadre italiane"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che l'Atalanta sta provando l'assalto ad Alajbegovic, ma potrebbe non essere l'unica squadra italiana interessata

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Kerim Alajbegovc che nelle ultime settimane è stato spesso accostato anche al Milan: "L'Atalanta sta andando all'assalto di uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, vale a dire Kerim Alajbegovic, che è di proprietà del Bayer Leverkusen. L'Atalanta spinge forte e ha fatto una proposta contrattuale molto importante al giocatore. I bergamaschi si stanno preparando ad inviare una prima offerta al club tedesco. Dunque per i nerazzurri è partita l'operazione Alajbegovic.

Il Bayer Leverkusen si aspetta che possa arrivare sul bosniaco anche almeno un'altra squadra italiana, quindi potrebbe esserci altre proposte dalla Serie A. Posso confermare quanto detto ad aprile e maggio e cioè che Alajbegovic ha buonissime chance di continuare la sua carriera in Serie A. L'attaccante vuole l'Italia, è molto tentato. L'Atalanta sta spingendo forte, presto potrebbero entrare in corsa anche altre squadre".