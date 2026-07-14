Francia, Rabiot: "Nessuna paura di Lamal o della Spagna: vogliamo la terza finale di fila"

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Il centrocampista Adrien Rabiot ha parlato della semifinale del Mondiale che questa sera la sua Francia giocherà contro la Spagna

In vista della semifinale del Mondiale di questa sera contro la Spagna, Adrien Rabiot, centrocampista di Milan e Francia, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport sulla sfida contro gli spagnoli: "Se abbiamo un piano speciale per fermare Yamal? No, niente di specifico pensato per lui. La Spagna la conosciamo bene e sappiamo quanto sia forte. Sono pericolosi a ogni livello: dietro, con i pochi gol incassati, davanti, in pressing, hanno la qualità per attaccare lo spazio stretto nei pressi dell’area e la capacità di combinare in palleggio in ogni parte del campo... Da parte nostra siamo concentrati e attenti al collettivo spagnolo, non sulle individualità. Sinceramente noi non temiamo nessuno. Per il percorso in questo Mondiale, per le condizioni in cui siamo, poi è chiaro, è tutto molto aperto.

Vedremo come andrà. Ciò che è sicuro è che siamo concentrati e preparati. Ripeto, siamo fiduciosi per ciò che abbiamo fatto e dimostrato fin qui. Non penso potessimo presentarci a questa grande sfida in condizioni migliori, poi evidentemente resta il calcio, il campo, la partita. Per questo bisogna mantenere l’umiltà che ci caratterizza dall’inizio del torneo. Da questa base andremo, spero, al traguardo: in palio c’è una finale Mondiale, la terza consecutiva per noi...".