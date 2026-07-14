Cardinale a Milanello in elicottero. Ordine: "Niente paragoni con Berlusconi, ma fare meglio di questi ultimi deludenti 4 anni è forse lecito sperare"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato l'arrivo elicottero di Cardinale al raduno di ieri del Milan a Milanello

Franco Ordine, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato così l'arrivo di ieri a Milanello di Gerry Cardinale in elicottero: "Silvio Berlusconi fu il primo a introdurre l’utilizzo dell’elicottero nel calcio. Nel febbraio del 1986, appena acquistato il club dalla fallimentare gestione Farina, si presentò per la prima volta a Milanello atterrando su un prato pieno di neve e sorvolando il tetto del centro sportivo che in quel periodo presentava addirittura qualche 'buco'. Ieri, con l’arrivo di Gerry Cardinale a bordo del medesimo mezzo di trasporto a Milanello, la suggestione è apparsa irrinunciabile ai cronisti testimoni del primo giorno dell’era Amorim anche se il diretto interessato ha fatto sapere che non c’era nessun tentativo di imitazione post datata ma solo un semplice espediente pratico per bruciare i tempi del trasferimento dal centro di Milano al confine di Varese.

Più che l’elicottero, l’eventuale effetto sulla fiducia tutta da riconquistare del popolo dei tifosi rossoneri, potrà il lavoro del tecnico portoghese e l’arrivo, a sorpresa, di Gonçalo Ramos passato da Milano in visita allo store per acquisti e poi arrivato a Milanello per salutare il nuovo team oltre che Cardinale e lo stesso Amorim. 'Non sono più i tempi di Berlusconi e Moratti', ama ripetere Paolo Scaroni ma la presenza costante a Milano e la cura quotidiana degli affari del club sono diventate i segni della svolta impressa da Gerry Cardinale. Impossibile i paragoni col passato glorioso di Silvio ma fare meglio di questi ultimi deludenti 4 anni è forse lecito sperare".