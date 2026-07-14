Mondiali, stasera in campo Francia-Spagna: Rabiot e Maignan per la finale Mondiale
MilanNews.it
Francia e Spagna si affrontano questa sera per decretare chi sarà la prima finalista del Mondiale.
Questa sera, alle ore 21, al AT&T Stadium di Arlington, negli USA, Francia e Spagna scenderanno in campo per sfidarsi nella prima semifinale del Mondiale. La vincente staccherà il pass per la finale in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00. Sarà Mbappè contro Yamal, Real Madrid contro Barcellona ma non solo. Queste sono le probabili formazioni delle due squadre.
FRANCIA - SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI
FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan, Koundè, Upamecano, Saliba, dighe, Kone, Rabiot, Dembelè, Olise, Doué, Mbappe All. Deschamps
SPAGNA (4-2-3-1) - Simon, Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
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