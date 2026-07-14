Comotto torna a Milanello dopo il prestito: "Back to work"

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Christian Comotto ha celebrato il suo ritorno a Milanello, dopo un anno di prestito, con un post sui propri canali social

Con dieci giocatori (più Modric) assenti per via del Mondiale, uno degli argomenti di interesse del raduno di ieri a Milanello e in generale di questi primi giorni di allenamento della nuova stagione, è sicuramente quello relativo alla posizione dei giovani talenti rossoneri a disposizione di Ruben Amorim. Tra questi, inoltre, ce ne sono alcuni in particolare che godono di un'attezione particolare per via della fiducia che il club ripone nelle loro potenzialità: si tratta di Christian Comotto e Francesco Camarda.

COMOTTO A MILANELLO: BACK TO WORK

Christian Comotto è rientrato ieri a Milanello dopo una anno trascorso allo Spezia in Serie B, difficile a livello di squadra ma formativo dal punto di vista individuale. Al termine della stagione è arrivata la retrocessione e anche il recentissimo Europeo U19 è finito ben prima del previsto: eliminazione ai gironi e perso pure lo spareggio per i Mondiali U20. In questi giorni Comotto avrà modo di farsi notare da Ruben Amorim, in attesa di capire quale sarà ul futuro. Intanto il giovane classe 2008 ieri ha postato alcune foto del primo allenamento, accompagnate dalla caption: "Back to work". Primo commento di Sandro Tonali, per lui come un fratello maggiore: "Correre".