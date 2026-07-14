Garlando sul nuovo Milan: "Cardinale sta trasmettendo scosse inedite"

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Il giornalista Luigi Garlando ha parlato del nuovo Gerry Cardinale che sta gestendo in prima persona il Milan dopo anni in cui ha delegato

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha commentato così l'arrivo di Gerry Cardinale in elicottero ieri a Milanello: "Bastasse scendere dal cielo per vincere come Silvio Berlusconi, tutti i presidenti della Serie A sarebbero in volo. Ma è indubbio che lo sbarco di Gerry Cardinale, numero uno del Milan, in elicottero a Milanello sia stato suggestivo, una madeleine proustiana che avrà smosso ricordi in tanti vecchi cuori rossoneri. E anche in qualche vecchio cronista. Cardinale non è ancora in grado di produrre simili smottamenti emozionali, ma questo suo inizio stagione in prima fila, dopo lunga latitanza, facendo mercato a grosse cifre, accogliendo di persona il nuovo mister, sbarcando in elicottero al primo giorno di raduno, ha trasmesso scosse inedite.

Il Milan riparte dal 5° posto, come il primo di Arrigo Sacchi. Come il Milan di Sacchi, quello di Amorim, per ordine di Cardinale che ha brutalmente rinnegato il calcio difensivo di Allegri, dovrà pressare, attaccare, divertire. Vedremo. Tutto è ancora da compiere, Gonçalo Ramos non è Van Basten, ma il Diavolo ha ricominciato a guardare in alto, verso il cielo degli elicotteri e, soprattutto, verso la porta degli altri. Sono gli occhi che guidano il cuore".