Mercato Milan, obiettivo Mazraoui per rinforzare le fasce: può giocare sia a destra che a sinistra

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Il Milan vuole rinforzare le fasce e ha messo nel mirino Mazraoui dello United. Ad Amorim piace molto anche per la sua duttilità

Ieri Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno parlato a lungo a Milanello e tra i temi toccati c'è sicuramente anche il mercato perchè il Milan non intende fermarsi a Gonçalo Ramos e Mario Gila e punta fare nuovi innesti. Per rinforzare la fasce, per esempio, un nome che piace molto è quello di Noussair Mazraoui, esterno del Manchester United e della nazionale marocchina. Il tecnico portoghese lo conosce bene avendo già lavorato in carriera con lui e lo apprezza molto anche per la sua duttilità visto che può essere impiegato sia a desta che a sinistra.

Lo riferisce il Corriere dello Sport che aggiunge poi che invece in uscita dal Milan c'è Pervis Estupinan, dalla cui cessione i rossoneri sperano di incassare circa 20 milioni di euro. Su di lui c'è il forte interesse dell'Aston Villa che sta pensando all'esterno mancino rossonero per sostituire Lucas Digne passato al PSG.