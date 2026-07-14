Il Giornale titola sul mercato rossonero: "Milan, Amorim chiede due pupilli"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina sul mercato rossonero: "Milan, Amorim chiede due pupilli". Il club di via Aldo Rossi non intende fermarsi dopo aver chiuso gli arrivi di Gonçalo Ramos e di Mario Gila e prosegue la sua campagna di rafforzamento. Ora nel mirino del Diavolo ci sarebbero in particolare due pupilli di Ruben Amorim: si tratta dell'esterno Mazraoui del Manchester United e del centrocampista Ederson dell'Atalanta.
Quest'ultimo doveva andare ai Red Devils, ma l'affare è saltato dopo che il brasiliano non ha passato le visite mediche. Il club bergamasco assicura però che il giocatore non ha nessun problema fisico e per questo nelle scorse ore gli ha offerto un'importante offerta di rinnovo per dimostrare che Ederson sta assolutamente bene.
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