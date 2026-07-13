Bucchioni: "Nel mirino del Milan ci sono dei fantasisti, il bosniaco Alajbegovic, ma anche Karetsas stellina del Genk e Can Uzun dell'Eintracht"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del mercato del Milan ed in particolare del futuro di Adrien Rabiot che per Cardinale è incedibile

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan: "Dovrà aspettare la fine del torneo americano anche il Milan perchè i due francesi Rabiot e Maignan possono diventare dei casi. Ma anche Pulisic che dal Mondiale è già uscito e pure seriamente infortunato. Tempo fa i tre non sembravano particolarmente felici di giocare in un Milan senza Champions. Hanno cambiato idea?

Cardinale s'è messo avanti dichiarando l'assoluta incedibilità del centrocampista che piace ad Allegri, ma il padrone del Milan sa benissimo che se un giocatore non è convinto, il contratto può diventare debole. Intanto però dal Milan si aspettano altri colpi dopo i cento milioni spesi per Ramos e Gila. Nel mirino ci sono dei fantasisti, il bosniaco Alajbegovic, ma anche Karetsas stellina del Genk e Can Uzun dell'Eintracht. Intanto Bennacer non è stato convocato".