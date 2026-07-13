Milan, presi anche due giovani: è fatta per Calvani e Zanaga

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Il Milan ha chiuso due colpi in entrata per riforzare la seconda squadra e la Primavera: presi Lorenzo Calvani e Gabriele Zanaga

Il Milan non è al lavoro sul mercato solo per rinforzare la prima squadra, ma guarda anche al futuro e così nelle ultime ore ha chiuso due colpi per il Milan Futuro e per la Primavera: Jovan Kirovski, in sinergia col Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine, ha preso infatti dalla Lazio Lorenzo Calvani, esterno sinistro classe 2008 che firmerà un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 e che sarà un rinforzo molto interessante per la seconda squadra milanista.

E' fatta poi anche per Gabriele Zanaga, attaccante esterno prelevato dall'Empoli che partirà dalla Primavera con possibilità però di affacciarsi strada facendo pure al Milan Futuro. Il Diavolo ha battuto una folta concorrenza per il giovane talento italiano che firmerà un triennale con opzione. Lo riferisce stamattina Tuttosport.