Antonio Silva rifiuta il rinnovo del Benfica e si mette sul mercato: Milan interessato?

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Il difensore portoghese Antonio Silva ha rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica: scadenza nel 2027 e mercato aperto. Torna il Milan?

Il Milan si è già assicurato un rinforzo di rilievo in difesa: Mario Gila è stato ufficializzato nei giorni scorsi dopo che sono stati spesi ben 30 milioni, comprensivi di bonus, per strapparlo alla Lazio a un anno dalla scadenza del suo contratto. Investimento importante anche dal punto di vista dello stipendio dal momento che lo spagnolo percepirà 4.5 milioni più 1 di bonus per cinque anni. Il Diavolo si è tutelato ma allo stesso tempo rimane vigile perché non è escluso che possa arrivare un altro colpo difensivo alle giuste condizioni.

MILAN, ANTONIO SILVA RIFIUTA IL RINNOVO DEL BENFICA

La giusta occasione potrebbe arrivare ancora una volta dalle terre iberiche e più in particolare dal Portogallo: Antonio Silva. Il difensore lusitano classe 2003, secondo quanto riferito da Record e confermato da Fabrizio Romano, ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo di contratto offerta dal Benfica e ha deciso così di mettersi sul mercato. Una scelta di peso che potrebbe scatenare l'interesse di diverse squadre tra cui il Milan che era stato già indicato nei giorni scorsi come squadra vigile. Silva va in scadenza nel 2027 e potrebbero esserci le condizioni necessarie per acquistarlo. La decisione è stata presa in accordo con il suo agente Jorge Mendes.