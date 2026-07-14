Ramazzotti rassicura: "L’orientamento del Milan è chiaro e pure Rabiot non pare avere l’idea di andare alla rottura"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan: "Gerry Cardinale vuole tenere Adrien Rabiot e non mandarlo a rafforzare il Napoli di Allegri. Il futuro del centrocampista francese sarà definito dal 20 in poi, quando lui stesso rifletterà a mente sgombra sul tema, ma la presa di posizione del numero uno di RedBird è chiara: anche se il calciatore puntasse a lasciare Milano (cosa non scontata) o se qualche club lo volesse a ogni costo (non c’è solo il Napoli che ha sondato il terreno), l’americano non intende farsi mettere con le spalle al muro. In mezzo al campo sono altri che possono fare le valigie (Ricci e Loftus-Cheek) e che devono ancora decidere il loro futuro (Modric).

Il ritorno in Champions League, l’obiettivo della scorsa stagione, non è stato centrato complice il ko all’ultima giornata contro il Cagliari, ma questo non basta per spingere Gerry a far partire uno degli elementi che nel 2025-26 ha avuto il rendimento più alto e costante (6 gol e 5 assist nelle 29 presenze in Serie A). Perché nella mente del patron e di Amorim, Rabiot può essere fondamentale ancora fondamentale per il Diavolo. Certo, per vederlo nel centro tecnico di Carnago bisognerà aspettare le vacanze che gli spetteranno dopo la semifinale e la finale (per il terzo posto o per la coppa) e il ritorno della squadra dalla tournée in Australia e in Indonesia. Manca tanto tempo e molte cose sul mercato possono accadere. L’orientamento del Milan però è chiaro e pure Rabiot attualmente non pare avere l’idea di andare alla rottura".