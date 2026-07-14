Calciomercato
MN - Riso e Mecacci a Casa Milan, si provano a definire i rinnovi di Camarda e Comotto
MilanNews.it
Il Milan vuole definire i rinnovi di Comotto e Camarda. Incontro a Casa Milan con gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci
Gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci sono a Casa Milan per la seconda volta in pochi giorni dopo l'incontro conoscitivo con la nuova dirigenza del primo luglio. Apprende la redazione di MilanNews.it che si provano a definire i rinnovi di Francesco Camarda (attuale scadenza 2027) e Christian Comotto (attuale scadenza 2028). Il Milan vuole puntare in modo concreto sui prodotti del proprio Settore Giovanile.
di Antonio Vitiello
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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