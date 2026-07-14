MN - Arrivati a Casa Milan gli agenti Riso e Mecacci

vedi letture

Sono arrivati in questi istanti a Casa Milan, racconta l'inviato di MilanNews.it, gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci. Secondo incontro in pochi giorni per i procuratori di Francesco Camarda e Christian Comotto, entrambi impegnati a Milanello in questi primi giorni di ritiro con Ruben Amorim.

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato (clicca QUI) della volontà del Milan, già espressa nel primo incontro conoscitivo con gli agenti, di voler rinnovare il contratto dei due giovani talenti.