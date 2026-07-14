Calciomercato
MN - Ossola in ritiro, si deciderà il futuro prima di partire per la tournée
Tra i tanti giovani da valutare Ruben Amorim ha anche il classe 2007 Lorenzo Ossola
In questi primi giorni di ritiro Ruben Amorim valuterà tutti i giovani che sta allenando. Tra questi c'è anche Lorenzo Ossola, trequartista classe 2007: le valutazioni su di lui, apprende la redazione di MilanNews.it, arriveranno alla fine di questa prima sessione di allenamenti, prima della partenza per la tournée in Australia.
L'allenatore portoghese lo osserverà da vicino in questa decina di giorni prima di prendere una decisione: su di lui ci sono già alcune squadre interessate.
di Antonio Vitiello.
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