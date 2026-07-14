Calciomercato MN - Bondo si allena a parte a Milanello, fuori dal progetto. Sondaggi da Germania e Inghilterra

vedi letture

Warren Bondo è pronto a lasciare il Milan: si allena a parte a Milanello in attesa del via libera. Sondaggi da Germania e Inghilterra

Nell'incontro dei giorni scorsi a Casa Milan la dirigenza rossonera è stata molto chiara con l'entourage del giocatore: Warren Bondo non fa più parte del progetto del Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che il centrocampista, l'ultimo anno in prestito alla Cremonese, si sta allenando a parte a Milanello in attesa di una sistemazione. Il classe 2003 è pronto a partire appena avrà il via libera. Stanno arrivando delle richieste dalla Germania e Inghilterra, qualche sondaggio pure in Italia.

di Antonio Vitiello.