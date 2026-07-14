Calciomercato
MN - Musah, Leeds alla finestra: Amorim lo valuterà nel mese di luglio
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Il futuro di Yunus Musah verrà deciso nel corso del mese di luglio. Nel frattempo il Leeds United ha effettuato qualche sondaggio per l'americano
Il Leeds United ha effettuato nel corso di questi giorni alcuni sondaggi per Yunus Musah, profilo che piace tanto a diversi club sparsi per l'Europa. Al momento, però, il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del centrocampista americano, che nella passata stagione non è riuscito a trovare la giusta continuità con la maglia dell'Atalanta.
Sarà Ruben Amorim a valutarlo da vicino nel corso del mese di luglio, durante il lavoro estivo e le prime settimane di preparazione. Solo dopo il tecnico portoghese darà indicazioni più chiare alla società su Musah: permanenza o possibile apertura alla cessione.
di Antonio Vitiello
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