Camarda-Sampdoria, parte il dialogo con il Milan
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La Sampdoria ha avviato il dialogo con il Milan per portare in blucerchiato Francesco Camarda nel corso di questo calciomercato
La Sampdoria pensa a Francesco Camarda per rinforzare l'attacco di Bernardo Corradi in vista della prossima stagione. Per ora si tratta di una suggestione, ma il club blucerchiato ha avviato i primi ragionamenti con il Milan per capire i margini dell'operazione.
Il classe 2008 è rientrato dal prestito al Lecce, dove ha trovato poco spazio e solo un gol in campionato. Genova potrebbe diventare una tappa utile per crescere, giocare con continuità e misurati in una paizza ambiziosa. Il Milan, però, dovrà valutare con attenzione la soluzione migliore per il suo talento.
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