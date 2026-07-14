Camarda-Sampdoria, parte il dialogo con il Milan

Camarda-Sampdoria, parte il dialogo con il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 21:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
La Sampdoria ha avviato il dialogo con il Milan per portare in blucerchiato Francesco Camarda nel corso di questo calciomercato

La Sampdoria pensa a Francesco Camarda per rinforzare l'attacco di Bernardo Corradi in vista della prossima stagione. Per ora si tratta di una suggestione, ma il club blucerchiato ha avviato i primi ragionamenti con il Milan per capire i margini dell'operazione. 

Il classe 2008 è rientrato dal prestito al Lecce, dove ha trovato poco spazio e solo un gol in campionato. Genova potrebbe diventare una tappa utile per crescere, giocare con continuità e misurati in una paizza ambiziosa. Il Milan, però, dovrà valutare con attenzione la soluzione migliore per il suo talento. 