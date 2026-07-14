Camarda-Sampdoria, parte il dialogo con il Milan

vedi letture

La Sampdoria ha avviato il dialogo con il Milan per portare in blucerchiato Francesco Camarda nel corso di questo calciomercato

La Sampdoria pensa a Francesco Camarda per rinforzare l'attacco di Bernardo Corradi in vista della prossima stagione. Per ora si tratta di una suggestione, ma il club blucerchiato ha avviato i primi ragionamenti con il Milan per capire i margini dell'operazione.

Il classe 2008 è rientrato dal prestito al Lecce, dove ha trovato poco spazio e solo un gol in campionato. Genova potrebbe diventare una tappa utile per crescere, giocare con continuità e misurati in una paizza ambiziosa. Il Milan, però, dovrà valutare con attenzione la soluzione migliore per il suo talento.