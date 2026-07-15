Milan, ora è il tempo delle cessioni: obiettivo 150 milioni

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Dopo i due colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan ora si concentra sulle cessioni: si possono incassare 150 milioni totali

Non si può negare che il Milan abbia iniziato con il botto questa sessione estiva di calciomercato. Non è tanto per i giocatori presi, che verranno valutati sul campo a stagione in corso, ma per gli investimenti fatti: poco più di 100 milioni per un attaccante e un difensore. Qualcosa che così presto, almeno sotto Gerry Cardinale, non si era mai visto. Adesso il club rossonero deve iniziare a pensare anche alle cessioni: gli esuberi sono tanti e si può arrivare, come riporta la Gazzetta, anche fino a 150 milioni di euro di incasso. Vediamo come.

MILAN, ADDIO LEAO: CASO A PARTE

Un caso a parte, solamente per i milioni che il Milan spera di incassare, è quello relativo a Rafael Leao oramai con il futuro segnato: tutte le indicazioni e i segnali di questa prima parte di estate, nonché le dichiarazioni del giocatore stesso, fanno presagire a un addio tra Rafa e il Milan. Ovviamente al momento il portoghese rimane sotto il controllo del club e per il 29 luglio, se non succede nulla prima, arriverà insieme a Gonçalo Ramos a Perth nella tournée estiva milanista. L'entourage di Leao è al lavoro per trovare una squadra, sapendo che il Milan vorrebbe ottenere almeno 60 milioni di euro. A oggi dai campionati prediletti da Rafa, Premier e Liga, tutto tace e sul tavolo ci sono solo ammiccamenti da Turchia e Arabia che, però sono campionato che il numero 10 rossonero non vorrebbe prendere in considerazione. È chiaro che gran parte del mercato in uscita del Milan sarà valutato da come si riuscirà a vendere Rafael Leao.

DA GIMENEZ A LOFTUS, PASSANDO PER FOFANA

C'è poi una lunga lista di calciatori che è con le valigie in mano e da qui a fine agosto cercherà una nuova sistemazione. Il caso più particolare è quello di Santiago Gimenez: il messicano è chiaramente fuori dai piani del Milan che per non andare in minusvalenza deve ottenere almeno 21 milioni di euro. Il problema è che il centravanti rimarrà fuori per infortunio fino a dopo la metà di agosto e questo potrebbe disperdere possibili pretendenti. Ai saluti anche Youssouf Fofana per il quale il Diavolo conta di incassare almeno 20 milioni. In partenza anche Fikayo Tomori e soprattutto Pervis Estupinan: l'ideale sarebbe riuscire a racimolare 30 milioni complessivi. Infine ci sono Loftus-Cheek e Bondo per i quali si potrebbero incassare circa 8 milioni a testa. Per ora è fantamercato ma intanto i paletti sono stati fissati.