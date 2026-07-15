Modric verso la permanenza al Milan: convinto dalle mosse di Cardinale. Il punto

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Luka Modric è vicino a dire ancora "sì" al Milan: il fuoriclasse croato dovrebbe firmare per un altro anno con il club rossonero

Il rebus sul futuro di Luka Modric è vicno alla sua soluzione. Il fuoriclasse croato, in vacanza in questi giorni in Turchia insieme alla famiglia come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è vicino a confermare la sua permanenza al Milan anche per la prossima stagione. Il richiamo del campo e di Milano, dove si è trovato molto bene tra città e compagni, è troppo forte: le scarpe rimarranno ai piedi e si cercherà di fare quello che non si è riusciti a realizzare l'anno scorso, vincere.

MODRIC VERSO IL SÌ AL MILAN

Le parole di una settimana fa del tecnico Ruben Amorim avevano fatto ben sperare: l'allenatore aveva dichiarato che il Milan aveva intenzione di trattenere Modric e che lui stesso sarebbe stato disposto a fare di tutto per convincerlo. Effettivamente la sensazione degli uiltimi giorni è che il matrimonio tra Luka e il Diavolo possa continuare. Ci sarà da trovare un nuovo accordo dal momento che l'opzione automatica di un anno è scaduta ma questo è davvero il minore dei problemi, come del resto il valore dello stipendio (l'anno scorso 3.5 milioni): conta solo la volontà del giocatore, specie se questo è uno dei migliori della storia del calcio e il prossimo 9 settembre compie 41 anni.

MODRIC CONVINTO DALLE MOSSE DEL NUOVO MILAN

Al netto dell'età e delle sensazioni sul campo, che il croato voleva percepire anche durante il Mondiale, per la permanenza di Luka Modric al MIlan è decisivo anche il progetto che propone il Milan. Per Modric, scottato come tutti dalla mancata qualificazione in Champions League e dall'assenza di un trofeo in bacheca, era fondamentale che la ripartenza del club fosse segnata da una sola parola: vincere. E forse non è un caso che Gerry Cardinale l'abbia utilizzata spesso. Secondo quanto riferisce la rosea, Luka Modric è rimasto soddisfatto dalle mosse fatte fin qui dal MIlan: dal tecnico Amorim con cui ha parlato, fino al centravanti Gonçalo Ramos e passando per il difensore Mario Gila. Insomma i prsupposti ci sono tutti: ora è necessario realizzarli.