Pasotto: "Modric non sarà un 'problema' per Jashari come nella scorsa stagione"

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Marco Pasotto, giornalista, ha commentato il ruolo di Ardon Jashari con il Milan alla luce del futuro di Luka Modric

Tra i diversi nomi del Milan il cui futuro rimane ancora da decifrare, c'è quello di Ardon Jashari, arrivato l'anno scorso per il Club Brugge, dopo una trattativa infinita, ma che dopo pure un infortunio pesante non ha trovato grande spazio in rossonero anche perchè nel suo ruolo c'era Luka Modric, inamovibile. Se dovesse rimanere quest'anno, il fuoriclasse croato sarà centellinato maggiormente anche in vista della doppia competizione europea. Di tutto questo quadro ne ha parlato Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport.

MODRIC NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA PER JASHARI

Il commento di Marco Pasotto sul futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan: "Modric, per il quale si attende l'ufficialità della permanenza in rossonero, per Ardon Jashari non sarà più un "problema" come la scorsa stagione: andrà dosato maggiormente, e comunque quest'anno c'è una competizione europea in più"