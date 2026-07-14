Amelia sul Milan: "Si deve ricostruire una mentalità precisa"

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"Un ex rossonero, Marco Amelia, ha parlato così dei rossoneri: "Si deve ricostruire una mentalità precisa. Spero che la tifoseria cambi atteggiamento

È cominciata la nuova stagione del Milan. Il raduno svolto nella giornata di ieri ha dato ufficialmente il via alla preparazione per il campionato 2026/27, il primo con Ruben Amorim alla guida della squadra.

L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato recentemente da Gerry Cardinale, è chiamato ad avviare un nuovo progetto tecnico con l'obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici dopo un periodo difficile. Le prime sedute di lavoro saranno dedicate all'apprendimento delle sue idee, senza perdere di vista le operazioni di mercato.

La società continua infatti a muoversi per individuare i rinforzi più funzionali al nuovo sistema di gioco. L'obiettivo è allestire una rosa completa e competitiva, pronta a competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.

Intanto un ex rossonero, Marco Amelia, ha parlato così dei rossoneri: "Si deve ricostruire una mentalità precisa. Spero che la tifoseria cambi atteggiamento, perché nel finale di campionato ci sono state tante contestazioni dirette alla dirigenza".