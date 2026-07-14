Pasotto indica i tre motivi dell'addio (probabile) di Rafa Leao al Milan

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Marco Pasotto ha illustrato i tre motivi che porteranno all'addio (probabile) di Rafael Leao al Milan nel corso dell'estate

Al momento Rafael Leao si sta godendo le vacanze, al termine della stagione più complicata della sua vita. Diversi infortuni e acciacchi nella prima parte che paradossalmente era stata positiva finché la squadra ha retto, un tracollo verticale nel finale con tanto di rapporto con i tifosi che è deteriorato come ricordano i continui fischi di San Siro nei riguardi del portoghese. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Pasotto ha illustrato i tre motivi per i quali Rafael Leao lascerà il Milan.

TRE BUONI MOTIVI DIETRO ALL'ADDIO DI LEAO AL MILAN

Il commento din Marco Pasotto sulla situazione di Rafael Leao e il suo futuro che sarà probabilmente lontano da Milano: "Ci sono almeno tre buoni motivi dietro questo addio: un rapporto logoro ben prima che la stagione si concludesse in modo fallimentare; la volontà pubblica del giocatore di cambiare aria che ha di fatto sancito un punto di non ritorno, oltre ad aver innervosito tutti; uno spazio limitato nel 3-4-2-1 di Amorim".