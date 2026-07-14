Pasotto indica i tre motivi dell'addio (probabile) di Rafa Leao al Milan
Al momento Rafael Leao si sta godendo le vacanze, al termine della stagione più complicata della sua vita. Diversi infortuni e acciacchi nella prima parte che paradossalmente era stata positiva finché la squadra ha retto, un tracollo verticale nel finale con tanto di rapporto con i tifosi che è deteriorato come ricordano i continui fischi di San Siro nei riguardi del portoghese. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Pasotto ha illustrato i tre motivi per i quali Rafael Leao lascerà il Milan.
TRE BUONI MOTIVI DIETRO ALL'ADDIO DI LEAO AL MILAN
Il commento din Marco Pasotto sulla situazione di Rafael Leao e il suo futuro che sarà probabilmente lontano da Milano: "Ci sono almeno tre buoni motivi dietro questo addio: un rapporto logoro ben prima che la stagione si concludesse in modo fallimentare; la volontà pubblica del giocatore di cambiare aria che ha di fatto sancito un punto di non ritorno, oltre ad aver innervosito tutti; uno spazio limitato nel 3-4-2-1 di Amorim".
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