L. Marangon: "È un mercato un po' preoccupante per quel che riguarda la competitività del nostro campionato"
Ha preso ufficialmente il via il nuovo corso del Milan. Dopo il raduno di ieri, la squadra ha iniziato la preparazione in vista della stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim sulla panchina rossonera.
L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale, è chiamato a costruire un nuovo progetto tecnico con l'obiettivo di riportare il club ai livelli più alti dopo alcune annate difficili. Le prime sedute serviranno a trasmettere il suo metodo di lavoro, mentre il mercato resta un tema centrale.
La dirigenza continua a cercare i profili più adatti per rafforzare la rosa secondo le esigenze del nuovo allenatore. L'intenzione è quella di costruire un gruppo capace di competere per obiettivi importanti in Italia e nelle competizioni internazionali.
Proprio del mercato italiano ha parlato Luciano Marangon, che a TMW Radio ha dichiarato: "È un mercato un po' preoccupante per quel che riguarda la competitività del nostro campionato, anche se sappiamo come non si possa più investire decine di milioni con facilità
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