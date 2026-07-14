L. Marangon: "È un mercato un po' preoccupante per quel che riguarda la competitività del nostro campionato"

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Del mercato italiano ha parlato Luciano Marangon, che a TMW Radio ha dichiarato: "È un mercato un po' preoccupante per quel che riguarda la competitività"