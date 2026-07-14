Amelia sul Milan: "I primi giorni di lavoro portano tanto entusiasmo, poi però ci vuole costanza"

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Marco Amelia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "I primi giorni di lavoro portano tanto entusiasmo, poi però ci vuole costanza di lavoro"

Per il Milan è iniziata una nuova fase. Con il raduno partito nella giornata di ieri è partita ufficialmente la preparazione in vista della stagione 2026/27, la prima sotto la guida di Ruben Amorim.

L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, ha il compito di dare il via a un nuovo ciclo con l'obiettivo di riportare il club ai vertici dopo alcune stagioni complicate e risultati al di sotto delle aspettative. Le prime sedute saranno fondamentali per trasmettere le sue idee di gioco, ma resta vivo anche il focus sul mercato.

La dirigenza rossonera continua infatti a lavorare per individuare i rinforzi più adatti alle richieste del nuovo tecnico e aumentare il livello della rosa. L'obiettivo è consegnare ad Amorim una squadra competitiva, pronta a lottare per traguardi importanti sia in Italia sia nelle competizioni internazionali.

Intanto Marco Amelia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "I primi giorni di lavoro portano tanto entusiasmo, poi però ci vuole costanza di lavoro, uno spogliatoio che sappia sostenersi nei momenti difficili e mi auguro che si possa trovare una quadra tra quello che vuole l'allenatore e i giocatori in rosa.