Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 luglio

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 15 luglioMilanNews.it
Oggi alle 07:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Acquisti, cessioni, indiscrezioni per il calciomercato del Milan nella sessione estiva, aggiornata alla mattina del 15 luglio

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (centrocampista, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

OBIETTIVI MILAN

Gonçalo Inacio (difensore, Sporting Club)
Virgil van Dijk (difensore, Liverpool)
Antonio Silva (difensore, Benfica)
Guela Doué (terzino/esterno, Strasburgo)
Konstantinos Karetsas (centrocampista, Genk)
Kerim Alajbegovic (centrocampista, Bayer Leverkusen)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;