Milan, obiettivi chiari. Da Karetsas ad Alajbegovic, gli aggiornamenti sulla situazione trequartista

Milan, obiettivi chiari. Da Karetsas ad Alajbegovic, gli aggiornamenti sulla situazione trequartistaMilanNews.it
Oggi alle 11:48Calciomercato Milan
di Federico Calabrese
Come riporta il Corriere dello Sport, la questione trequartista, per ora, è un po' in sospeso: su Karetsas del Genk c'è il Borussia Dortmund

Con il raduno di lunedì è iniziato ufficialmente il nuovo ciclo del Milan. La preparazione alla stagione 2026/27 è partita sotto la guida di Ruben Amorim, alla sua prima esperienza sulla panchina rossonera.

L'allenatore portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà rilanciare il club dopo un periodo poco soddisfacente. Le prime sedute saranno dedicate all'introduzione della sua filosofia di gioco, mentre la società continua a seguire con attenzione il mercato.

La dirigenza lavora per individuare i profili più adatti a completare la rosa. L'intenzione è fornire ad Amorim una squadra competitiva per affrontare al meglio gli impegni italiani ed europei.

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, la questione trequartista, per ora, è un po' in sospeso: su Karetsas del Genk c'è il Borussia Dortmund, mentre su Alajbegovic del Bayer Leverkusen è in vantaggio l'Atalanta; resta un ruolo da coprire assolutamente su esplicita richiesta del lusitano. 