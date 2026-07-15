Atalanta vicina all'accordo con Alajbegovic, obiettivo del Milan: il Bayer chiede 30 milioni

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Uno degli obiettivi del Milan ha trovato l'accordo con l'Atalanta: si tratta del talento bosniaco Kerim Alajbegovic, ora serve l'intesa con il club

Negli ultimi mesi il talento, ancora giovanissimo, di Kerim Alajbegovic è venuto fuori tutto d'un tratto. Lo ha fatto in particolar modo con la maglia della Nazionale bosniaca con cui prima si è qualificato al Mondiale, eliminando l'Italia, e poi la rassegna iridata l'ha giocata anche con buon esito e tante belle giocate. Sin dallo spareggio con l'Italia il giovane calciatore è finito sulla lista di diversi club italiani: prima il Napoli, poi la Roma e il Milan, adesso l'Atalanta che si è portata in vantaggio.

L'ATALANTA HA L'ACCORDO CON ALAJBEGOVIC, OBIETTIVO DEL MILAN

Secondo quanto viene confermato questa mattina da Tuttosport, l'Atalanta ha trovato un'intesa di massima con Kerim Alajbegovic. In particolare c'è l'accordo con il padre-agente del calciatore per un contratto da cinque anni a 1,8 milioni di euro. Adesso la trattativa si sposta sul tavolo del Bayer Leverkusen che per il suo giovanissimo calciatore chiede almeno 30 milioni di euro. La distanza al momento non è semplice da colmare, dal momento che la prima offerta della Dea si attestava sui 20 milioni.