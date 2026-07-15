Tra oggi e domani summit tra Zaniolo e l'Udinese: Milan e Juve spettatori

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La suggestione Nicolò Zaniolo per il Milan potrebbe alimentarsi nel momento in cui si prolungasse lo stallo tra il giocatore e l'Udinese

Anche in questa sessione di calciomercato, come capitato in molte delle precedenti, il nome di Nicolò Zaniolo è accostato a quello del Milan. Il trequartista italiano ha vissuto finalmente una stagione dal rendimento di alto livello, grazie all'Udinese che gli ha dato una chance, in una piazza con poche pressioni e distrazioni, e lo ha messo nelle condizioni di performare al meglio. Nonostante questo, dopo il riscatto dal Galatasaray, qualcosa è andato storto tra Zaniolo e l'Udinese con il giocatore e il suo entourage che si aspettavano un adeguamento del contratto.

FUTURO ZANIOLO, SUMMIT OGGI O DOMANI: MILAN SPETTATORE

È perciò iniziata una trattativa, con Nicolò Zaniolo che al momento non si presenta agli allenamenti. L'obiettivo del suo entourage è arrivare a guadagnare 1,8 milioni con i bonus, cifra a cui l'Udinese ancora non è arrivata. A guardare come spettatori interessati ci sono sia il Milan che la Juventus che cercano rinforzi in quel ruolo dietro la punta. Lo riporta Il Messaggero Veneto che scrive anche come l'agente del giocatore Claudio Vigorelli sia stato avvistato a Casa Milan nelle scorse ore.