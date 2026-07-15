Milan-Gonçalo Inacio pista ancora viva, ma prima deve uscire Tomori

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Il giornalista Claudio Raimondi ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolare sul futuro di Modric e sui movimenti in difesa

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, si va verso la permanenza per un altro anno di Luka Modric al Milan. Si attende solo l'ufficialità, il campione croato è stato convinto dalle numerose telefonate di Ruben Amorim e di Gerry Cardinale. Nel suo precedente contratto c'era un'opzione di rinnovo automatico a favore del giocatore, che però è scaduta e quindi si sta lavoranndo ad un nuovo accordo tra le parti. Il nuovo contratto dovrebbe essere simile al precedente, dunque da 3,5 milioni di euro a stagione. Modric è ora in vacanza dopo il Mondiale e, se verrà confermata la sua permanenza al Milan, dovrebbe unirsi al gruppo rossonero a fine luglio direttamente in Australia.

Il Milan non si accontenta poi di Mario Gila come rinforzo in difesa. Se dovesse partire Fikayo Tomori, attenzione a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che ha una valutazione di 40 milioni di euro. Al momento le priorità in via Aldo Rossi sono altre, ma è una pista che resta viva, anche se prima deve uscire Tomori. Amorim, che lo ha già allenato ai tempi dello Sporting, lo sta chiamando spesso per convincerlo a raggiungerlo a Milanello. Gonçalo Inacio è seguito dalla stessa agenzia del nuovo allenatore milanista.