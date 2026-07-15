Camarda-Comotto 2031, Moretto: "Serve ancora qualche passo, ma c'è ottimismo"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che l'intenzione del Milan è di blindare presto sia Camarda che Comotto

Nella giornata di ieri c'è stato un nuovo incontro tra il Milan e gli agenti di Francesco Camarda e Christian Comotto. Come rivelato da Milannews.it, si è trattato di un incontro interlocutorio, ma la volontà comune è di arrivare presto ad un'intesa per il rinnovo di entrambi i calciatori. A confermare questo scenario è stato anche Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Francesco Camarda e Chrstian Comotto sono i due calciatori con più talento e con più proiezione all'interno del mondo Milan in questo momento. C'è stato un nuovo contatto dopo quello di settimana scorsa tra gli agenti dei due calciatori e i dirigenti del Milan. C'è ottima sintonia tra le parti che stanno trattando il rinnovo di entrambi fino al 2031. Il Milan vuole fare di tutto per blindarli perchè non vuole che ci siano altri casi Liberali, quindi il club rossonero vuole arrivare ad un accordo il prima possibile. Serve ancora qualche passo, ma c'è ottimismo".