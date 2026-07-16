Mondiali, Inghilterra-Argentina 1-2: sarà Messi vs Yamal in finale
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L’Argentina raggiunge la Spagna in finale del Mondiale battendo l’Inghilterra per 2-1
Clamoroso quanto successo nella seconda semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina. Inglesi che sono passati in vantaggio all'inizio della ripresa grazie al gol di Gordon dopo un'ora di gioco equilibrata. Dopo il vantaggio però, la squadra di Tuchel ha avuto il demerito di abbassarsi troppo e chiudersi nella propria area di rigore subendo i continui attacchi di Messi & co. Alla fine infatti, nel giro di 4 minuti, prima Fernandez poi Lautaro siglano l'uno-due che vale la seconda finale di fila del Mondiale dopo quella vinta nel 2022 in Qatar.
IL TABELLINO DEL MATCH
INGHILTERRA-ARGENTINA 1-2
55' Gordon
85' Enzo Fernandez
92' Martinez
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