Icardi, addio al Galatasaray: sul mercato da parametro zero

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Mauro Icardi dice addio al Galatasaray e diventa ufficialmente un parametro zero.

Come rivela l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi, in forza al Galatasaray, ha deciso di salutare la Turchia dopo 4 anni. Il numero 9 argentino sarà dunque libero di firmare con qualsiasi squadra a costo zero.

Nell'ultimo anno il suo nome era stato accostato a diverse squadre, anche della Serie A, con la Juventus che sembrava poter tentare un affondo concreto. Alla fine, l'elevato ingaggio, ha bloccato la trattativa e l'attaccante è rimasto al Gala. Quest'anno sono stati 16 i gol segnati in 47 apparizioni stagionali.