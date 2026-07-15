Luca Bianchin racconta i primi giorni di allenamento di Ruben Amorim con il Milan

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Il giornalista Luca Bianchin ha raccontato le prime indicazioni emerse dai primi allenamenti di Ruben Amorim con il Milan

Dopo colloqui, progetti e firme sui contratti a distanza, oltre che qualche parola in conferenza stampa, l'avventura di Ruben Amorim al Milan è finalmente cominciata. Il tecnico portoghese da lunedì mattina è al lavoro con i suoi nuovi giocatori al centro sportivo di Milanello e già nel primo allenamento, aperto al pubblico e ai media, ha dato qualche prima indicazione significativa sulle sue idee e sul suo modo di fare. Ne ha parlato Luca Bianchin su Gazzetta.it.

LE PRIME INDICAZIONI DI AMORIM COME TECNICO DEL MILAN

Le prime impressioni di Luca Bianchin sul nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim: "Amorim fa giocare la squadra con il 3-4-2-1, lavora sulla circolazione della palla, usa sempre il pallone, chiede di ricominciare dalla difesa se un esercizio non riesce. Nella prima esercitazione tattica ha alternato due squadre, che entravano e uscivano per dare riposo ai giocatori e ritmo all'allenamento, e presto strutturerà i meccanismi di pressione, altro grande cardine del suo progetto. Se sarà un Milan vincente, lo capiremo. Che sia un Milan diverso, è evidente".