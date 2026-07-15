Di Marzio: “Atalanta sempre più vicina ad Alajbegovic, serviranno ancora un paio di giorni”

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Di Marzio svela le ultime sull’affare Alajbegovic-Atalanta.

Durante l'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianlcua Di Marzio ha svelato le ultime sull'operazione Atalanta-Alajbegovic. Queste le sue parole.

"L’Atalanta è sempre più vicina ad Alajbegovic, è una delle operazioni più affascinanti del mercato. L’Atalanta ha l’ok del giocatore dopo che il Papa è stato a Bergamo, non si sa se con il giocatore o meno, questo blitz non è mai stato confermato dal club. Si sta trattando col Bayer Leverkusen per trovare l’intesa finale. Credo che serviranno ancora 1-2 giorni per far abbassare la richiesta del Bayer che è 30 milioni, però ci si sta andando in contro per mettere a disposizione e di Sarri i un giovane talento".