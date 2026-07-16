Milan, proposto Foden del City: la cessione di Leao può finanziare il colpo?

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Claudio Raimondi spiega che Foden potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Milan, ma dovrebbero verificarsi prima alcune condizioni

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan starebbe valutando anche il profilo di Phil Foden per rinforzare la sua trequarti. C'è un po' di maretta tra il Manchester City e il giocatore che è reduce da una stagione non semplice, tanto che ha perso anche la nazionale (il ct Tuchel non lo ha convocato per il Mondiale). Un intermediario lo ha proposto ad alcuni club, tra cui anche quello rossonero che sta facendo le sue riflessioni. Il contratto di Foden scade nel 2027 e non ha intenzione di rinnovare.

Il prezzo del suo cartellino è di 50-60 milioni di euro. Una cifra importante che però potrebbe essere coperta dalla cessione di Rafael Leao visto che il Milan punta ad ottenere all'incirca quella somma dalla vendita del portoghese. Anche a livello di ingaggio non ci dovrebbero essere grossi problemi visto che i due guadagnano all'incirca lo stesso stipendio (7-7,5 milioni). C'è però un'altra condizione che si deve verificare per la partenza di Foden, vale a dire che il City deve prima fare un grande colpo. E il sogno dei Citizens è Enzo Fernandez.