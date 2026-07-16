Retroscena De La Fuente: il Milan aveva provato a prenderlo per il dopo Pioli nella primavera 2024
MilanNews.it
Nel 2024, il Milan ha provato a prendere per il dopo Pioli l'attuale ct della Spagna che però declinò in quanto il suo obiettivo era il Mondiale 2026
Luis De La Fuente ha portato la Spagna in finale del Mondiale e ora sogna una straordinaria doppietta dopo aver già vinto l'Europeo 2024. L'edizione odierna de Il Giornale rivela questo retroscena sul ct spagnolo: nella primavera del 2024, il Milan stava cercando un nuovo allenatore per il dopo Pioli e fece un sondaggio anche con De La Fuente, il quale però declinò perchè aveva messo nel mirino la Coppa del Mondo del 2026.
Il Milan voleva portarlo sulla panchina rossonera per affidargli il rilancio del Diavolo, varando un progetto che coniugasse un calcio spettacolare con la valorizzazione dei giovani, vale a dire quello che sta facendo anche ora alla guida della nazionale spagnola.
Pubblicità
News
Visnadi: "Peggio di come è stato trattato quel signore e quel grande allenatore di Fonseca di certo non sarà. Importante che il Milan abbia imparato"
Ordine e la perfetta sintonia tra Cardinale e Amorim: "Sono sulla stessa lunghezza d’onda sul mercato e sui giovani"
Funziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notiziedi Franco Ordine
Le più lette
1 Pellegatti: “Dayann Methalie nuovo nome per la fascia sinistra, ricorda il giovane Theo Hernandez”
3 Pellegatti svela: “Fascia sinistra priorità per il Milan, per completare l’attacco si aspetterà fine mercato”
4 Zaniolo strizza l'occhio al Milan: altro incontro tra il suo agente e i rossoneri. Per la trequarti spunta anche la suggestione Foden
Primo Piano
Primo PianoQuestione di feeling: Amorim-Mazraoui, un legame speciale nato allo United. E ora Ruben lo vuole anche al Milan
Zaniolo strizza l'occhio al Milan: altro incontro tra il suo agente e i rossoneri. Per la trequarti spunta anche la suggestione Foden
Antonio VitielloPrimo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMaldini in nazionale: fine del tormentone-Milan. Calciomercato a tappe: focus esterno
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com