Retroscena De La Fuente: il Milan aveva provato a prenderlo per il dopo Pioli nella primavera 2024

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Nel 2024, il Milan ha provato a prendere per il dopo Pioli l'attuale ct della Spagna che però declinò in quanto il suo obiettivo era il Mondiale 2026

Luis De La Fuente ha portato la Spagna in finale del Mondiale e ora sogna una straordinaria doppietta dopo aver già vinto l'Europeo 2024. L'edizione odierna de Il Giornale rivela questo retroscena sul ct spagnolo: nella primavera del 2024, il Milan stava cercando un nuovo allenatore per il dopo Pioli e fece un sondaggio anche con De La Fuente, il quale però declinò perchè aveva messo nel mirino la Coppa del Mondo del 2026.

Il Milan voleva portarlo sulla panchina rossonera per affidargli il rilancio del Diavolo, varando un progetto che coniugasse un calcio spettacolare con la valorizzazione dei giovani, vale a dire quello che sta facendo anche ora alla guida della nazionale spagnola.