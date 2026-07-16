Sabatini sottolinea: “Il Milan è ripartito con uno slancio sorprendente, Cardinale ha rischiato tanto”

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Sandro Sabatini parla delle scelte di mercato di Gerry Cardinale fino a questo momento.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, nell'appuntamento settimanale di "Incudine o Martello", Sandro Sabatini ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole

"Prima di cedere comunque il Milan ha comprato e questo va dato atto a Cardinale, il Milan ha comprato a costo di rischiare molto perché comunque adessp tutti sanno che devi vendere e tutti ti strozzano sul sul prezzo. E il Milan ha rischiato. La Juventus non ha fatto così. E non stiamo parlando, allora, lasciamo perdere l'Inter, stiamo parlando della squadra che è arrivata quinta e della squadra che è arrivata sesta in campionato, che saranno unite anche dal percorso comune in Europa League, quindi da una finale di stagione che è stato, se per fallimento si intende non centrare l'obiettivo, è stato fallimentare per entrambe. Una è ripartita e con uno slancio sorprendente ed è il Milan".