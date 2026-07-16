Rebus Pulisic tra infortunio e rinnovo congelato. Ma per Amorim e Cardinale è fondamentale

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Il futuro di Christian Pulisic resta un rebus. Il rinnovo è in stand-by, il Milan vuole blindarlo e per Amorim è assolutamente cruciale

Dopo una seconda parte di stagione molto deludente con la maglia del Milan con zero gol segnati nel 2026, Christian Pulisic sperava di ritrovarsi al Mondiale, ma anche con gli Stati Uniti il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative: nessuna rete segnata e parecchie critiche ricevute dai suoi connazionali. A rendere tutto più amaro è stato poi un infortunio piuttosto importante rimediato nell'ultima gara degli USA contro il Belgio che lo terrà fuori per alcune settimane.

MILAN, PER AMORIM PULSIC E' FONDAMENTALE

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che, dopo le vacanze, l'attaccante americano dovrebbe avere un altro paio di settimane di stop e dunque è a rischio la sua presenza nell'esordio del Diavolo in campionato contro il Torino. Un vero peccato per Ruben Amorim che lo ritiene fondamentale per il suo Milan. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese ha speso bellissime parole nei confronti di Pulisic, spoilerando anche quale sarà il suo ruolo in campo: "Pulisic è veramente un calciatore di grande grande talento. Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene: può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su cui voglio vederlo giocare. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È benvoluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo. Per noi è molto importante".

RINNOVO PULISIC IN STAND-BY. IL MILAN RESTA IN ATTESA DI CHRIS

Pulisic è cruciale non solo per Amorim, ma anche per il patron Gerry Cardinale che punta a blindarlo il prima possibile con il rinnovo. Peccato però che al momento su questo fronte sia tutto congelato: dal suo entourage non arrivano infatti né risposte al Milan di sedersi ad un tavolo per parlare del prolungamento, né aperture di arrivare ad un nuovo accordo. Ad oggi è tutto in stand-by, Pulisic riflette sul futuro in attesa di tornare ad allenarsi e conoscere il nuovo Diavolo di Amorim.