Chukwueze come Diallo? Amorim lo vuole a tutta fascia come l’ivoriano allo United

vedi letture

Amorim sta provando Chukwueze da esterno a tutta fascia, un po' come aveva fatto allo United con Diallo

Tra le novità più interessanti emerse dal primo allenamento del nuovo Milan di Ruben Amorim c'è sicuramente l'impiego di Samuel Chukwueze come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 del nuovo tecnico milanista. Dopo essere rientrato dal prestito al Fulham, il nigeriano sembrava destinato a salutare nuovamente, ma il portoghese sembra intenzionato a puntare su di lui in un ruolo inedito.

Scrive stamattina Tuttosport: "Una posizione dove Chukwueze non ha mai giocato, ma allo stesso tempo una soluzione già vista da parte di Amorim, che sulla casella degli esterni ha spesso adattato dei giocatori che avevano caratteristiche molto offensive - per non dire proprio delle punte. A Manchester lo ha fatto con Diallo, di ruolo attaccante, allo Sporting Lisbona erano stati Catamo e Quenda. Evidentemente, il profilo di Chukwueze è quello che per caratteristiche ricorda di più ad Amorim le scelte fatte in passato".