Primo Piano Questione di feeling: Amorim-Mazraoui, un legame speciale nato allo United. E ora Ruben lo vuole anche al Milan

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Ruben Amorim spinge per avere Noussair Mazraoui anche al Milan. Tra i due è nato un feeling speciale quando erano al Manchester United

Ruben Amorim vuole rinforzare le corsie laterali del suo Milan e per farlo avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo, vale a dire Noussair Mazraoui che può giocare senza problemi sia a destra che a sinistra. A lasciargli il posto potrebbe essere Pervis Estupinan che è in trattativa con l'Aston Villa. Prima di lasciarlo partire, però, il Manchester United deve chiudere per un altro esterno: l'obiettivo dei Red Devils è Neco Williams, terzino gallese classe 2001 attualmente in forza al Nottingham Forest. Ma scopriamo un po' chi è Mazraoui.

MAZRAOUI-MILAN: DALL'AJAX ALLO UNITED, LA CARRIERA DEL MAROCCHINO

Nato a Leidersdorp (Olanda) il 14 novembre 1997, Mazraoui inizia a giocare a calcio nella piccola società dell'AVV Alphen. Nel 2004 passa all'Alphense Boys, mentre l'anno successivo sbarca nella giovanili dell'Ajax. Il 4 febbraio 2018 il marocchino ha fatto il suo esordio in prim squadra contro il Nac Breda. Dalla fine di quella stagione in poi diventa un titolarissimo della squadra di Amsterdam con cui ha collezionato 137 presenze e 10 gol prima di salutare alla scadenza di contratto nell'estate del 2022. La sua carriera prosegue poi in Germania e più precisamente al Bayern Monaco dove resta per due anni, vincendo una camponato e una Supercoppa di Germania. Il 13 agosto 2024 viene acquistato a titolo definitivo dal Manchester United per circa 15 milioni di euro. Con la maglia dei Red Devils ha giocato finora 77 partite. Dal 2018 Mazraoui è un punto fermo anche della nazionale del Marocco ed è stato uno dei protagonisti dell'ottimo Mondiale 2026 giocato dalla squadra del ct Mohamed Ouahbi.

MAZRAOUI-MILAN: LE PAROLE DI AMORIM SUL MAROCCHINO

Durante l'esperienza al Manchester United, Mazraoui ha conosciuto Ruben Amorim, il quale ha una grande stima nei suoi confronti come testimoniano queste parole rilasciate dal tecnico portoghese a dicembre 2024: "È un giocatore di altissimo livello. Capisce il gioco. Sa come attaccare, è molto tecnico, è molto bravo in fase difensiva ed è molto forte nell'uno contro uno. È un giocatore moderno. Penso che sia il futuro della nostra squadra. Quando pensi a lui, ti rendi conto che abbiamo bisogno di più giocatori come Nous, capaci di controllare il ritmo, che siano davvero bravi e a loro agio con il pallone. Quindi, sono davvero contento di Nous".

MAZRAOUI-MILAN: LE PAROLE DEL MAROCCHINO SU AMORIM

La stima è assolutamente reciproca come si evince da alcune dichiarazioni rilasciate da Mazraoui a The National a settembre 2025: "È un grande allenatore, una grande persona. Mi piace molto lavorare con lui. Mi piace molto. Il suo modo di pensare, il suo modo di gestire, il suo modo di parlare. È un manager con molti valori, che condivido pienamente. E' sempre rispettoso, è sempre onesto. Non mente mai, dice le cose come stanno senza rancore. A volte può essere duro, ma preferisco che sia la verità, anche se un po' dura, piuttosto che una bugia". Come cantavano Mina e Riccardo Cocciante, tra Amorim e Mazraoui è tutta una "Questione di feeling".