Mercato Milan: Mendes ha proposto Tiago Santos per la fascia destra

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Non c'è solo Mazraoui per il Milan: proposto il terzino del Lille Tiago Santos. Il Diavolo riflette

Ruben Amorim, molto soddisfatto degli arrivi di Gonçalo Ramos in attacco e di Mario Gila, attende ora un rinforzo anche sulle corsie laterali. Il primo nome della lista è quello di Noussair Mazraoui, esterno del Manchester United che può giocare sia a destra che a sinistra. Il portoghese lo conosce bene in quanto è stato uno dei suoi punti fermi quando era sulla panchina dei Red Devils.

Ma quello del marocchino non è l'unico nome su chi sta riflettendo il Milan: come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Jorge Mendes ha proposto nelle scorse ore un suo assistito, vale a dire Tiago Santos, terzino destro classe 2002 del Lille che già in passato era stato accostato al Diavolo.