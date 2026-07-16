Milan, la Juve Stabia vuole il 2008 Emanuele Borsani

Milan, la Juve Stabia vuole il 2008 Emanuele Borsani
Oggi alle 10:34Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
La Juve Stabia ha messo nel mirino il giovane attaccante rossonero che nell'ultima stagione si è diviso tra Milan Futuro e Primavera

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, la Juve Stabia, squadra che milita in Serie B, avrebbe messo nel mirino Emanuele Borsani, attaccante rossonero classe 2008 che nell'ultima stagione si è diviso tra Milan Futuro e Primavera. In totale, nell'annata sportiva 2026-2027, il giovane esterno milanista ha collezionato 38 presenze  e ha segnto tre gol.