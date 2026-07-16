Pescara, accordo con il Milan per Eletu: i dettagli dell'affare

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Il Pescara ha raggiunto un'intesa con il Milan per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2005 Victor Eletu

Secondo quanto scrive Passione Pescara su Instagram, il Pescara ha chiuso nelle scorse ore un accordo con il Milan per il trasferimento al club abruzzese di Victor Eletu, centrocampista classe 2005 del Milan Futuro. Si tratta di una cessione a titolo defintivo, ma il Diavolo ha inserito nell'intesa una percentuale sulla rivendita a suo favore.

Ecco cosa scrive Passione Pescara: "Un colpo dopo l’altro. Il Pescara si rinforza anche a centrocampo dove si è assicurato Victor Ehuwa Eletu. Trovato poco fa l’accordo definitivo con il Milan per un trasferimento a titolo definitivo. Eletu (21 anni, classe 2005) si trasferirà definitivamente al Pescara dopo le ultime stagioni trascorse sia nella Primavera che nel Milan Futuro. Al Milan, nell’ambito della trattativa, è stata garantita una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Per il centrocampista è pronto un contratto triennale. A breve l’arrivo in città per visite mediche e firma".