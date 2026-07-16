Pellegatti consiglia: "Andrei senza esitazioni su Davis dell'Udinese. Occhio anche a Mateta"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo attaccante del Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo attaccante del Milan: "La punta centrale alternativa a Gonçalo Ramos, che si sposa il 25 luglio, oltre al giovane Kostić, con Camarda intanto già chiesto dalla Sampdoria di Corradi, che lo conosce bene, deve essere assolutamente trovata. In caso di buone cessioni, a livello economico, andrei, senza esitazioni, su Keinan Davis, 28 anni, inglese, oggi all’Udinese. Attaccante dalla grande forza e fisicità, con un costo sostenibile. Potrebbe tornare di moda anche Jean-Philippe Mateta, già vicino al Milan lo scorso gennaio".

I nomi dell'Udinese

Agenda piena per Ruben Amorim nei suoi primi giorni da tecnico del Milan. Arrivato a Milano, ha visitato Casa Milan e San Siro, entrando subito nel cuore dell'ambiente rossonero, prima di recarsi a Milanello, dove da lunedì inizierà la preparazione della squadra. Il momento più significativo è arrivato con la conferenza stampa di presentazione di ieri. Amorim si è presentato ufficialmente davanti ai media e ai tifosi, con Gerry Cardinale presente in sala per accogliere personalmente il nuovo allenatore e confermare la fiducia della proprietà. Intanto continuano i movimenti di mercato in casa rossonera. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri, in sede, c’è stato un incontro con i dirigenti dell’Udinese: sul tavolo ci sono i profili di Keinan Davis (in caso di cessione di Santiago Gimenez) e del difensore Thomas Kristensen.