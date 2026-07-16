MN - Milan, sondaggio anche dello Stoccarda per Warren Bondo

vedi letture

Warren Bondo, che si sta allenando a parte a Milanello, è in uscita dal Milan. Da registrare un sondaggio anche da parte dello Stoccarda

Warren Bondo è in uscita dal Milan in quanto non fa parte del progetto tecnico di Ruben Amorim. I suoi agenti, che sono stati informati della situazione nei giorni scorsi, sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il loro assistito che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alle Cremonese. Come raccontato quache giorno fa, il centrocampista si sta allenando a parte a Milanello in attesa di trovare una nuova destinazione.

Su Bondo c'è da segnalare un sondaggio da parte dello Stoccarda che ha chiesto informazioni sul centrocampista rossonero. Oltre a quello del club tedesco, per l'ex giocatore del Monza ci sono stati degli interessamenti anche da parte di alcune società inglesi e italiane, tra cui per esempio l'Udinese che è alla ricerca di un nuovo rinforzo in mezzo al campo dopo aver ceduto Atta alla Fiorentina.

di Antonio Vitiello