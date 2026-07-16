Udinese, interesse per Bondo che è in uscita dal Milan

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Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, Warren Bondo, che è in uscita dal Milan in quanto non fa parte del progetto tecnico di Ruben Amorim, è finito nel mirino anche dell'Udinese. Per ora non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma il centrocampista, che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Cremones, è uno di profili che i friulani stanno valutando per il centrocampo dopo l'addio di Atta, passato alla Fiorentina.

Come raccontato nei giorni scorsi da Milannews.it, Bondo si sta allenando a parte a Milanello in attesa di una sistemazione. Il classe 2003 è pronto a partire appena avrà il via libera. Stanno arrivando delle richieste dalla Germania e Inghilterra, qualche sondaggio pure in Italia, come per esempio quello dell'Udinese.