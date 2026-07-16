Pasotto: "La dirigenza del Milan ha chiarito anche a Jorge Mendes che Leao è sulla lista dei partenti"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Rafael Leao, attaccante portoghese: "Spingersi a mettere nero su bianco che se ne andrà al cento per cento, rimane un rischio. Nel calcio non si sa mai. Ma fino a un buon novanta, questo sì, possiamo arrivarci. D'altra parte la dirigenza rossonera lo ha chiarito espressamente al suo entourage (Mendes compreso, sebbene il super agente non abbia in carico una procura ufficiale): il giocatore è sulla lista dei partenti, occorre portare offerte sul tavolo.

Ci sono almeno tre buoni motivi dietro questo addio: un rapporto logoro ben prima che la stagione si concludesse in modo fallimentare; la volontà pubblica del giocatore di cambiare aria che ha di fatto sancito un punto di non ritorno, oltre ad aver innervosito tutti; uno spazio limitato nel 3-4-2-1 di Amorim. Ora, però, c'è la seconda parte della faccenda: serve un acquirente disposto a mettere sul piatto una sessantina di milioni. Lui vorrebbe Inghilterra o Spagna, al momento non pervenute. Possibilità invece in Turchia e Arabia. Mendes al lavoro. Ci sono almeno tre buoni motivi dietro questo addio: un rapporto logoro ben prima che la stagione si concludesse in modo fallimentare; la volontà pubblica del giocatore di cambiare aria che ha di fatto sancito un punto di non ritorno, oltre ad aver innervosito tutti; uno spazio limitato nel 3-4-2-1 di Amorim".