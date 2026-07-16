Gozzini: "Fede rossonera e voglia di riscatto stavolta non basteranno a trattenere Gimenez. Difficile, però, cederlo"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle cessioni dal Milan, tra cui quella di Gimenez.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulle cessioni dal Milan, tra cui quella di Gimenez: "Con Estupinan verso il ritorno in Inghilterra il Milan inizierà a riaprire le casse, finora spalancate per i primi grandi acquisti dell’estate, stavolta per rientrare dagli investimenti. I prossimi annunci potranno riguardare le cessioni, una necessità non solo economica ma anche tecnica. I giocatori che non rientrano nel nuovo corso saranno venduti per snellire il gruppo, la fortuna è che tra i giocatori in partenza ci sono anche dei pezzi da novanta, o meglio da 150: la cifra ipotetica che il club punta a recuperare. A partire da Leao, il cui valore è stato stimato intorno ai 60 milioni. Fatto il prezzo manca ancora l’acquirente".

Difficile trovare per Gimenez

"Difficoltà nel trovare una sistemazione per Gimenez, coefficiente ancora più alto dato l’infortunio alla caviglia del giocatore. Acquistato per 28,5 milioni più bonus dagli olandesi del Feyenoord solo un anno e mezzo fa, c’è la necessità finanziaria di ricavarne almeno 21. Fede rossonera e voglia di riscatto stavolta non basteranno a trattenerlo: l’area è occupata da Ramos e Santi ha bisogno di nuovi spazi. Per trovarli è al lavoro l’agente Rafaela Pimenta".