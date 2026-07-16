Calciomercato
MN - Zaniolo proposto al Milan: nessuna trattativa in corso
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Nicolò Zaniolo offerto al Milan, ma per il momento il club rossonero non sembrerebbe particolarmente attratto da questa soluzione
Nicolò Zaniolo è stato offerto al Milan, ma al momento il profilo non sembrerebbe scaldare particolarmente il club rossonero. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento non risultato trattative in corso per il 27enne italiano.
La situazione con l'Udinese resta delicata e, proprio questo, l'entourage di Zaniolo si sta muovendo per valutare possibili soluzioni sul mercato. Tra queste è stato sondato anche il Milan, ma ad oggi non c'è una vera operazione importante. In casa rossonera, per ora, l'idea Zaniolo non convince.
di Antonio Vitiello
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